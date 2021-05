Moda na gotowanie w domu wpłynęła na sektor HoReCa

Pandemia zamieszała w kanałach dystrybucji, ale też pokazała, że gotowanie w domu, „eksperymentowanie” w kuchni stało się nie tylko koniecznością, ale tez ogromna przyjemnością. Oczywiście w całej sytuacji największy problem w początkowym etapie odczuły firmy, których produkcja nastawiona była na sektor HoReCa w znacznej części - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 25-05-2021, 15:00

Moda na gotowanie w domu wpłynęła na sektor HoReCa uważa Agnieszka Maliszewska

Spółdzielnie te rzeczywiście odnotowały spadek sprzedaży, ale szybko zmieniły swoje oferty i dziś zupełnie dobrze oceniają 2020 rok.

- Konsumenci natomiast zaczęli robić więcej zakupów przez internet. Oczywiście daleko nam jeszcze do takiego rynku sprzedaży internetowej, jak to mamy np. W Chinach, ale coraz więcej osób wybrało właśnie ten kanał dokonywania zakupów. Ale cały czas jesteśmy tradycjonalistami i lubimy zakupy w sklepach tradycyjnych - uważa dyrektor PIM.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Lubimy gotowanie w domu

- To co zaobserwowaliśmy w czasie pandemii dużo częściej konsumenci sięgali po śmietany, produkty fermentowane, masło. To może świadczyć, że polubiliśmy gotowanie w domu. Popularne stały się blogi i portale kulinarne, dlatego część naszych firm natychmiast to wykorzystała oferując konsumentom szereg publikacji czy filmów o tematyce kulinarnej z wykorzystaniem mlecznych produktów do przygotowywania posiłków w domu. To także świadczy o tym, że zakłady mleczarskie doskonale śledzą trendy i zachowania konsumenckie dostosowując swoją ofertę do oczekiwań rynku - zauważa Maliszewska.

HoReCa po pandemii

W jej opinii, częściowa utrata sektora HoReCa bez wątpienia była i nadal jest poważnym problemem dla wielu zakładów. - Sprzedaż na wynos nie zastąpi normalnego funkcjonowania, a zamknięte hotele, unieruchomiona branża eventowa i cateringowa nadal jest poważnym uszczerbkiem na dochodach wielu zakładów mleczarskich. Już dziś wiemy, że wiele firm z sektora HoReCa nie podniesie się, wiele restauracji już zostało zlikwidowanych i zapewne wiele czasu minie, zanim odbudujemy ten sektor po pandemii - dodaje.