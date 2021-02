Możliwości eksportowe produktów mleczarskich na rynek nigeryjski

W spotkaniu uczestniczyli Joanna Targońska - Ambasador RP w Abudży, Joanna Sitarska - Biuro Handlowe PAIH w Lagos, Ewa Kordys - MSZ oraz Michał Rzytki i Ewelina Zdrodowska z MRiRW.

Nigeria jest rynkiem o rosnącym potencjale, posiadającym duże możliwości w zakresie sprzedaży tam mleka w proszku, szczególnie tzw. fat milk. W 2020 r. zanotowano 21% wzrost eksportu sera, 19% wzrost eksportu pełnego mleka w proszku (PMP) oraz 59% wzrost eksportu odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) z UE. Również Polska eksportuje do Nigerii produkty mleczne takie jak: mleko i śmietanę, maślankę, serwatkę, masło, sery i twarogi. Największy wzrost eksportu w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. dało się zauważyć przy eksporcie mleka i śmietany, było to o ok. 144%. Polska posiada 3,15% udział w wartości eksportu OMP na ten rynek.

Obecnie 60% mleka Nigeria importuje, gdyż krajowa produkcja mleka jest niewielka, przy okazji hodowli krów mięsnych. Nie ma też krajowej produkcji pasz. Dziś na rynku nigeryjskim dominują Arla i Nestle.

Eksport na rynek nigeryjski wiąże się też z licznymi barierami. Na prośbę Agnieszki Maliszewskiej zarówno Ambasada RP w Abudży jak i PAIH przygotują rozeznanie w zakresie możliwości eksportowych i w najbliższym czasie wspólnie z Polską Izbą Mleka przygotowany będzie webinar dla firm zainteresowanych eksportem polskiego mleka w proszku na rynek nigeryjski.

- Rynek afrykański, w tym Nigeria, to jeden z kierunków eksportu jaki chcemy wspierać jako Polska Izba Mleka - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM. - Zależy nam na dywersyfikacji eksportu, pozyskiwaniu nowych możliwości eksportowych i wszelkiej formie wsparcia naszych producentów. Dlatego dziękuję Ministerstwu Rolnictwa za takie sprawne zorganizowanie spotkania z Panią Ambasador Targońską.