MRiRW odpowiedziało na interpelację ws. rolników z ROTR Rypin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło właśnie odpowiedzi na złożoną przez posła Pawła Szramkę interpelację w sprawie nierównych zasad udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku ogłoszenia upadłości przez spółdzielnie mleczarskie.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 04-11-2021, 10:10

Jest szansa, że pomoc obejmie rolników poszkodowanych w wyniku upadłości SM ROTR /fot. PTWP

Jak czytamy, w udzielonej odpowiedzi, ministerstwo podjęło prace legislacyjne, których celem ma być pomoc także tym producentom mleka, którzy nie otrzymali zapłaty w 2018 roku. Istnieje więc szansa, że pomoc obejmie także rolników poszkodowanych w wyniku upadłości przez Spółdzielnię Mleczarską ROTR w Rypinie.

- Mając na względzie kierowane do Ministerstwa (rolnictwa -red.) prośby producentów rolnych oraz organizacji rolniczych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzono możliwość udzielania pomocy producentom rolnym, którzy w latach 2019–2020 co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada oraz w tych latach co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane przez producenta rolnego. Jednocześnie uwzględniając na pływające postulaty producentów mleka oraz organizacji rolniczych o zasadności umożliwienia ubiegania się o ww. pomoc również producentom mleka, którzy nie otrzymali zapłaty w 2018 r. – podjęte zostały prace legislacyjne w tym zakresie - napisało ministerstwo rolnictwa.