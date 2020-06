MSM Mońki z nowym logotypem

- Zmiana logotypu firmy jest bardzo ważnym wydarzeniem w naszej działalności. To kolejny, duży krok do dalszych zmian, umacniania dotychczasowej pozycji na rynku oraz kontynuacja kierunku rozwoju firmy, którym jest dostarczanie wysokiej jakości produktów mlecznych. Mamy świadomość, że nabiał jest bardzo istotną kategorią FMCG. Cały rynek nabiału w Polsce jest wart już ponad 20 miliardów złotych, czyli ok. 16% całego spożywczego FMCG, co oznacza, że zainteresowanie produktami mlecznymi wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Nowe logo będzie naszym kołem napędowym do systematycznego zwiększania swojego udziału w rynku – komentuje Krzysztof Doliński, Dyrektor Handlowy z MSM Mońki.

Zaprezentowany logotyp stopniowo będzie zastępował dotychczasowy, obecny na produktach, stronie internetowej, dokumentach firmowych oraz sukcesywnie wprowadzanych materiałach reklamowych. Nie jest to jednak koniec zmian. Niebawem marka zaprezentuje kolejne nowości. Za projekt i realizację nowego logotypu odpowiadała agencja Commplace, która od wielu lat wspiera markę w działaniach marketingowo- wizerunkowych.