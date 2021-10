Na chińskim rynku mleczarskim następują zmiany

Badania pokazują, że zwiększyły się oczekiwania chińskiego konsumenta co do bezpieczeństwa produktu. Innymi słowy bezpieczeństwo jest nadal na pierwszym miejscu, a wartości odżywcze na drugim - pisze Jacek Strzelecki, ekspert ds chińskiego rynku rolno-spożywczego.

Na rynku mleczarskim w Chinach coraz lepiej radzą sobie polskie firmy. fot. shutterstock

Na chińskim rynku mleczarskim następują zmiany

Jacek Strzelecki przytacza wyniki badania „The Effects of Dairy Product Label Information on Cognition of Consumers: The Case of the China Choices”, ogłoszonego pod koniec sierpnia 2021 roku, a przeprowadzonego na zlecenie chińskiego Ministerstwa Edukacji.

- Wynika zeń, że ogólnie Chińczycy obecnie są zainteresowani informacjami dotyczącymi daty produkcji, okresu przydatności i warunków przechowywania niż informacjami o wartościach odżywczych, składnikach, certyfikatach, pochodzeniu oraz o producencie - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Poza tym badanie pokazało preferencje konsumentów ze względu na wykształcenie i wiek. Im wyższe wykształcenie konsumentów, tym większe oczekiwania co do jakości produktu opisanej w treści etykiety. Z kolei młodsi konsumenci z wykształceniem wyższym są bardziej zainteresowani produktami mlecznymi o wyższej wartości odżywczej i takich informacji na etykiecie mleka czy jogurtu szukają.

Rząd Chin chce promować rodzime mleczarstwo

Jej celem będzie zwiększenie u Chińczyków zaufania do chińskich produktów mleczarskich, bo bez którego rozwój krajowej branży mleczarskiej nie będzie postępował, tak jak to zakłada rządowa strategia.

Więcej na Farmer.pl