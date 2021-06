Na giełdzie spadły ceny prawie wszystkich produktów mlecznych

Na ostatniej nowozelandzkiej giełdzie Fonterra z dnia 1 czerwca br. wszystkie ceny produktów mleczarskich z wyjątkiem sera cheddara (wzrost o 0,5%) spadły. Nieznaczny spadek odnotowano na mleko w proszku pełne i odtłuszczone - o 0,5%. Na podobnym poziomie - o 0,8% - spadły ceny bezwodnego tłuszczu mlecznego, a o 1,6%, spadła cena laktozy. Najwyższy spadek bo o 7,5% zanotowała maślanka w proszku - mówi Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM.

Data: 07-06-2021, 11:37

Waldemar Broś wskazuje na zmiany cen na giełdzie Fonterra

- To co budzi nasz niepokój to znaczy spadek cen masła. Jest to najwyższy spadek od giełdy, która odbyła się w dniu 4 maja br. - dodaje.

Przeciętne ceny uzyskane na masło wyniosły ok 3.850 Euro/tonę i były niższe w stosunku do giełdy sprzed dwóch tygodni o 5,4%.

Mała produkcja masła w UE

- Zjawisko to jest o tyle niepokojące, bo produkcja masła w tym roku jest niższa w UE o ok. 3% a w Polsce jest na poziomie roku biegłego. Myślę, że zasadniczy wpływ na poziom cen masła mają jednak zmniejszone jego zakupy przez Stany Zjednoczone i Arabie Saudyjską. Miejmy nadzieję, że załamanie na rynku masła jest chwilowe, bo są już pierwsze sygnały o wzroście zainteresowania zakupem masła - mówi Waldemar Broś.

Zaznacza, że natomiast można powiedzieć, iż na dzisiaj jest dość stabilna sytuacja na rynku handlu mlekiem w proszku.