Na początku pandemii konsumenci szukali produktów UHT. Teraz chcą innowacji

Analizujemy potrzeby i trendy wśród konsumentów. Na początku epidemii Polacy zainteresowani byli głównie zakupem produktów o dłuższym terminie przydatności do spożycia, dlatego sprzedaż koncentrowała się na asortymencie takim jak produkty UHT, masło czy sery. Obecnie jednak wszystko wróciło do normy, a wielu konsumentów z chęcią sięga po nowości - mówi Edmund Borawski, prezes Mlekpolu.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 24-01-2022, 13:33

Prezes Mlekpolu: Sytuacja konsumpcyjna unormowała się /fot. PTWP

Edmund Borawski, prezes Mlekpolu zaznacza, że wciąż zainteresowaniem cieszą się flagowe produkty wytwarzane przez Spółdzielnię – m.in. mleko Łaciate, które jest cenione zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Mlekpol: Współpraca z HoReCa

- Przed wybuchem pandemii COVID-19 sprzedaż do kanału HoReCa opierała się głównie o asortyment w dużych opakowaniach i produkty specjalistyczne. Niestety epidemia wpłynęła na zatrzymanie lub wyhamowanie działalności m.in. restauracji czy hoteli, co skutkowało wstrzymaniem sprzedaży produktów w tym kanale. Dlatego dostawcy obsługujący klientów w branży HoReCa zostali zmuszeni do poszukiwania nowych kierunków sprzedaży - mówi prezes Borawski. Podkreśla, że Mlekpol poradził sobie z tym wyzwaniem. - Przestoje zniwelowaliśmy wzrostem przychodów w sklepach o małej powierzchni i kanale detalicznym, odnotowując w tych obszarach wzrost sprzedaży – dodaje.

Mlelkpo a ceny masła

Prezes Mlekpolu zapytany o sytuacje na rynku masła, powiedział, że w ostatnich miesiącach obserwujemy znaczny wzrost kosztów wytworzenia produktów tłuszczowych. - Spowodowane jest to wzrostem cen surowca, opakowań i kosztów dystrybucji. Jednocześnie popyt na tłuszcz mleczny na rynkach światowych rośnie, natomiast produkcja mleka w wielu krajach się koryguje, często z powodu braku rentowności gospodarstw rolniczych. Przyczyn jest zatem wiele, jednak należy podkreślić, że przez długi czas cena masła była niska w stosunku do kosztu jego wytworzenia - uważa prezes Mlepolu.

Mlekpol: Inflacja pozostanie problemem

Jego zdaniem, w nadchodzącym roku sektor spożywczy nadal będzie mierzył się z rosnącymi kosztami produkcji, a prognozy ekonomiczne pokazują, że w najbliższym okresie trudno mówić o zahamowaniu wzrostu cen i inflacji. - Oznacza to ogromne wyzwanie dla niemal wszystkich przedsiębiorstw, w tym dla naszej Spółdzielni - mówi prezes Borawski.