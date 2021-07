Na rynek sera wraca normalność

Normalizująca się sytuacja na rynku HoReCa sprawia, że w ślad za tym poprawia się sytuacja na rynku serów. - Oczywiście jak zawsze są podmioty, które szukają taniego produktu i co mnie ogromnie dziwi, nawet go znajdują w spółdzielniach, ale ogólnie wraca normalność - mówi Andrzej Minarczuk, prezes OSM Kosów Lacki.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 21-07-2021, 14:21

"Normalność" na rynku sera; fot. unsplash.com

Podkreśla, że w handlu serami wraca pewność odbioru i przewidywalność produkcji co jest niezwykle ważne. - Ale też i cena mimo tego, ze jest niższa niż przed okresem pandemii nie jest najgorsza. Trzeba mieć nadzieję, ze rynek zaakceptuje cenę sera adekwatna do wzrastających kosztów jego wytworzenia, w tym do wyższej ceny surowca - mówi Andrzej Minarczuk.

Rosnące koszty

Z drugiej strony zauważą, że handel – a szczególnie branża HoReCa - po okresie ogromnego zastoju nie akceptuje wyższych cen produktów mleczarskich. - Nie trafiają do nich argumenty przetwórców, że koszty prowadzonej działalność lawinowo wzrastają. Już nie tylko energia elektryczna drożeje, ale też opakowania foliowe i kartonowe, materiały do remontów i oczywiście koszty osobowe. To wszystko powoduje, ze iluzją jest twierdzenie, że uda się zaspokoić oczekiwania rolników w zakresie wyższej ceny mleka tylko z finalnej ceny nabiału. Nie uda się i trzeba o tym rozmawiać. Rolnicy muszą otrzymać wsparcie chociażby z tak chwalonego Polskiego Ładu - uważa prezes OSM Kosów Lacki.

OSM Kosów Lacki kontynuuje inwestycje

Spółdzielnia dalej realizuje rozpoczęte w ramach unijnego wsparcia inwestycje. - Trwają prace przy nowoczesnej kotłowni gazowej i kogeneracji. Trwa generalny przegląd zakupionej serownie, która montowana będzie na przełomie roku. Realizowany jest wniosek KOWR dotyczący promocji produktów oznaczonych znakiem jakość i tradycja. Niebawem ruszy duża kampania marketingowa promująca w TV, radio i Internecie twarogi wytwarzane niezmiennie od lat wg. tradycyjnej receptury.

- Dzieje się sporo mimo trudnych czasów - puentuje prezes Minarczuk.

