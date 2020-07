Na rynek wchodzi Rośleko, czyli napój mleczno-roślinny

Rośleko to innowacyjny produkt, którego stworzenie przyczyniło się do powstania nowej kategorii produktu z półki produktów mlecznych i napojów roślinnych. Rośleko zostało stworzone przez Michała Koncewicza, artystę z Krakowa znanego z zespołu Clock Machine czy lokalnego projektu Deliryk Artysta Tramwajowy. Pierwsze wersje produktu powstawały w kuchni mieszkania artysty, a po dwóch latach wytężonej pracy produktem zainteresowały się duże sieci handlowe.

W lipcu Rośleko miało trafić na półki sklepów Lidl i Carrefour, niestety niespodziewana awaria na linii produkcyjnej pokrzyżowała te plany. W odpowiedzi na ten wypadek losowy Rośleko postanowiło odpalić wyjątkową zrzutkę, która ma na celu pomóc marce wrócić na właściwe tory. Cała uzbierana kwota najpierw zostanie przeznaczona na nową produkcję, a następnie na zasadzenie miejskiego lasu! Miejsce w którym powstanie las zostanie wybrane w drodze publicznego głosowania, a następnie dokonane we współpracy z odpowiednią jednostką samorządu. W ciągu zaledwie czterech dni informacja o zrzutce organicznie dotarła do ponad 80 000 osób, co przełożyło się na zebranie ponad 11 000 złotych!!! W drodze do osiągnięcia celu Rośleko wsparły dziesiątki oczekujących na produkt klientów, w tym Areta Szpura, Szafa Sztywniary czy Wittamina.

Rośleko występuje w trzech smakach: kakaowym, jaglano-orzechowym i ryżowo nerkowcowym. Każdy z nich wykonany jest z użyciem wyłącznie naturalnych produktów. Rośleko jest gęste i sycące, nie zawiera sztucznych barwników i zagęszczaczy. Innowacyjna konsystencja Rośleka sprawia, że jest bardzo wydajne - może być używane jako przekąska lub rozcieńczone wodą stać się podstawą sosów czy naleśników. Produkt znajduje się w szklanej butelkę zakręconą charakterystycznym zielonym kapslem. Opakowanie to ukłon w stronę tradycyjnych sposobów pakowania produktów mlecznych, przy tym jest ekologiczne.

Marka obecna jest na rynku od dwóch lat. Dotychczas dostępne było tylko lokalnie w kilkunastu sklepach w Krakowie i Warszawie. W związku z tym smak Rośleka miała okazję poznać niewielka liczba klientów. Aktualnie losy marki śledzą tysiące Polaków i Polek kibicujących Rośleku w drodze na półki sklepowe w całym kraju.