Nadal będziemy mogli eksportować mleko do Japonii

Sukcesem zakończył się proces renegocjacji wzoru świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych eksportowanych na rynek japoński - podał we wtorek resort rolnictwa. Oznacza to, że polscy producenci będą mogli nadal wysyłać takie produkty do Kraju Kwitnącej Wiśni.