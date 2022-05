Najbardziej zdrożeją produkty z frakcjonowania mleka

Produkty z frakcjonowania mleka to bardzo specyficzny i niesłychanie dynamicznie rozwijający się rynek, szczególnie eksportowo. Zdarza się, że bardzo mało takich produktów zostaje u nas w Europie – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Aleksander Paciorkiewicz, CEO Foodcom, firmy specjalizującej się w produkcji i dystrybucji surowców mleczarskich i pochodzenia roślinnego.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 30-05-2022, 11:00

Najbardziej zdrożeją produkty z frakcjonowania mleka - mówi Aleksander Paciorkiewicz, CEO Foodcom

Zwraca uwagę, że przez ogromny popyt eksportowy, skoki cenowe są jeszcze wyższe niż w przypadku innych produktów mlecznych.

Zastosowanie produktów z frakcjonowania mleka

Produkty z frakcjonowania mleka znajdują zastosowanie praktycznie w całej branży spożywczej. Są wykorzystywane przy produkcji słodyczy, odżywek dla sportowców, w medycynie – można by wymieniać bardzo długo. To jakby druga połowa mleczarstwa. Firm, które poszukają takich produktów, jest cała masa. Z ceny wynika wyższa marżowość. Problemem jest, że cena nie zawsze oznacza jakość. Tu najwyższa jakość ma kluczowe znaczenie, co z kolei podnosi koszty.

Wiele zależy od zastosowania frakcji mleka. Mamy klientów, którzy doceniają tylko część specyfikacji danego produktu, a dla innych będą ważniejsze odmienne parametry. Na pewno ten rynek będzie rósł – już jest ogromny – jest wart więcej niż rynek serów - Aleksander Paciorkiewicz

