Należy spodziewać się załamania cenowego na rynku mleka

- Według mnie długo będzie trwał powrót do stanu sprzed pandemii.. Musimy pamiętać, że przemysł mleczarski, a w zasadzie całe polskie rolnictwo eksportuje znaczącą część swojej produkcji, a popyt krajowy nie jest w stanie tej podaży zaspokoić – zauważa Dariusz Zieliński.

Obecnie skup mleka i produkcja Ceko pracuje bez zakłóceń. Firma zwiększyła zapasy dodatków do produkcji i opakowań, tak aby móc pracować nawet w przypadku chwilowego zerwania łańcucha logistycznego.

- Znacząco podnieśliśmy też stany materiałów do dezynfekcji oraz środków czystości. Zakład jest zaopatrzony w środki dezynfekcyjne i dozowniki do nich – mówi prezes Ceko.

- Część pracowników, szczególnie ważnych dla utrzymania ciągłości pracy w produkcji i magazynach pozostaje w domach, w gotowości do pracy, na wypadek wprowadzenia kwarantanny dla osób będących w pracy. Osoby pozostające poza firmą są rotowane w okresach tygodniowych. Do pracy przychodzą tylko niezbędni pracownicy do utrzymania ruchu. Zakazano wstępu do zakładu dostawcom i osobom, oprócz firm od których zależy utrzymanie ruchu (usuwanie awarii). Zabroniono kierowcom kontaktu z pracownikami odbioru surowca i laboratorium, kierowcy mają pozostawać w kabinach – mówi prezes Zieliński. - Tam gdzie to możliwe wprowadziliśmy pracę zdalną – dodaje.