Równocześnie zaznaczył, że sytuacja, w której firmy i zakłady przetwórcze nie mogą funkcjonować z braku energii, jest czysto teoretyczna. - Przypominam, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnego zagrożenia dla dostaw energii dla kogokolwiek w Polsce. Więc obawy o to są czysto teoretyczne – zauważył Ryszard Bartosik.

Obiecał, że rząd i resort rolnictwa będzie na bieżąco reagował na wszelkie wydarzenia nadzwyczajne.

- Sytuacje nadzwyczajne mają to do siebie, że zdarzają się bardzo rzadko i nie da się do nich najczęściej przygotować. Nikt z nas nie potrafi przewidywać przyszłości. Jedyne co możemy zrobić, to jak najszybciej na nie reagować

– mówił wiceminister rolnictwa.