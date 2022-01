Nie ma przesłanek dla obniżenia cen produktów mlecznych

Jeżeli chodzi o ogólny kierunek trendu cen produktów mleczarskich, to nadal trudno wskazać czynniki, które w najbliższym czasie mogłyby przynieść odwrócenie wzrostów. Decydują o tym cały czas rosnące ceny surowców i koszty ogólnej działalności - mówi Paweł Kowalski, ekspert sektora rolno-spożywczego w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A,

Data: 26-01-2022, 08:05

Już w listopadzie 2021 roku średnia cena skupu mleka monitorowana przez GUS przekraczała poziom 173 zł/hl (+6% vs paź.21, +16% r/r), a bazując na tygodniowych danych Ministerstwa Rolnictwa i ZSRiR można zakładać, że w grudniu jeszcze wzrosła. Równocześnie, popyt krajowy i zagraniczny pozostaje silny, a sztywności podażowe w najbliższym czasie nie ulegną raczej rozładowaniu.

Prognozy produkcji mleka w Polsce

Prognozy produkcji mleka w Polsce przewidują nieznaczny wzrost w 2022 roku (poniżej +1%), co wpisuje się w globalne tendencje (wzrost o niespełna 1 proc. prognozowany jest dla całej światowej produkcji mleka, jak również dla UE-27). - Dodatkowo oczekiwania te są obarczone ryzykiem jeszcze słabszych wyników ze względu na fakt, że wysokie koszty działalności mogą zniechęcać hodowców do zwiększania/utrzymywania stad. Na to nakłada się skokowy wzrost cen energii elektrycznej i gazu na przełomie ubiegłego i bieżącego roku. Należy zatem zakładać, że przetwórcy nadal będą próbowali przerzucać rosnące koszty na ceny produktów - uważa ekonomista.

Postawa sieci handlowych

Osobną sprawą jest postawa sieci handlowych względem szybkiego wzrostu cen produktów spożywczych. Zdaniem Pawła Kowalskiego, możliwe że niektóre z nich będą dążyły do ograniczenia tempa tego wzrostu, traktując to jako element polityki konkurencyjnej. Istotne będą tu także zachowania i tolerancja konsumentów. - Nie można wykluczyć, że szybkie w ostatnich miesiącach tempo wzrostu cen produktów mleczarskich do pewnego stopnia zwiększy ich skłonność do zmiany struktury wydatków w kierunku względnie tańszych lub wolniej drożejących alternatyw, jak np. mięso i wędliny. Oznaki słabnącej sprzedaży mogą z kolei usztywnić stanowisko sieci handlowych względem podwyżek cen przez producentów, a w konsekwencji przynajmniej do pewnego stopnia hamować dalsze wzrosty - ocenia ekspert sektora rolno-spożywczego Banku Pekao S.A,

Zastrzega, że prognozowanie cen poszczególnych kategorii produktowych w tych warunkach jest obarczone bardzo silną niepewnością. - Już w ostatnich tygodniach ubiegłego roku odznaczały się one dość znacznym zróżnicowaniem dynamiki. Przykładowo, z danych ZSRIR wynika, że średnie ceny sprzedaży masła, odtłuszczonego mleka w proszku czy mleka spożywczego w kolejnych tygodniach grudnia 2021 roku pozostawały względnie stabilne (choć wyraźnie wyższe niż przeciętnie w listopadzie), podczas gdy ceny najbardziej popularnych gatunków serów czy pełnotłustego mleka w proszku nadal systematycznie rosły (koniec miesiąca vs jego początek o około 5-10%). - mówi Paweł Kowalski. - Znaczenie mają tu m.in. zmiany product mix przetwórców skutkujące wahaniami bilansu podaży i popytu poszczególnych produktów, jak również sytuacja na rynkach zagranicznych (wolumeny eksportu i uzyskiwane za niego ceny) - dodaje.

Jego zdaniem, wydaje się wątpliwe, aby obniżka VAT na żywność mogła wywrzeć szczególnie silny wpływ na rynek produktów mleczarskich. Jej celem jest obniżenie dotkliwości wysokiej inflacji dla portfeli konsumentów i w tym sensie może ona przeciwdziałać ograniczaniu wydatków na niektóre kategorie dóbr i usług konsumpcyjnych w ramach poszukiwania oszczędności. - Trzeba jednak pamiętać, że wydatki na żywność są ogólnie dość sztywne i w ich przypadku konsumenci poszukują oszczędności raczej poprzez przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami produktów, niż poprzez ograniczanie ilości spożywanego jedzenia - mówi.

- W tym kontekście większe znaczenie będą miały różnice w tempie wzrostu cen netto pomiędzy poszczególnymi kategoriami żywności, niż obejmująca większość podstawowych produktów jednorazowa redukcja ceny brutto o kilka procent. Na poziomie jednostkowych zakupów pojedynczych artykułów dość niewielka skala obniżki (nominalnie często ograniczająca się do kilkunastu groszy) może wręcz zacierać jej percepcję w oczach konsumentów. Tym bardziej, że wpływ obniżki VAT może zostać dodatkowo rozwodniony przez politykę cenową producentów i dystrybutorów, którzy przynajmniej częściowo mogą wykorzystać tę sytuację do poprawy swoich marż utrzymując cenę finalną na niezmienionym poziomie - uważa Kowalski.