Mimo wysokiej inflacji część artykułów spożywczych zaczęła tanieć. Jednym z nich jest masło, które bywa przedmiotem "cenowej wojny" sieci handlowych – czytamy w Business Insider Polska.

Nie tylko masło będzie tanieć /fot. Shutterstock

Masło zapowiada początek obniżek cen

A zdaniem ekspertów rynków rolno-spożywczego cytowanych przez Business Insider Polska, obniżanie ceny masła może zapowiadać obniżki kolejnych, nie tylko mleczarskich produktów.

Jak twierdzi Jakub Olipra, starszy ekonomista w Credit Agricole zajmujący się rynkiem rolno-spożywczym, masło jest dość specyficznym produktem, ponieważ jest on jednorodny. Niezależnie od producenta, jego skład, gramatura czy opakowanie są bardzo podobne. To sprawia, że ceny łatwo ze sobą porównać. A, że jego zakupy są dość często, to klienci łatwo zauważają spore obniżki. Faktem jest jednak, że masło podlega takim samym trendom jak wszystkie inne produkty mleczne.

W jego opinii wkrótce widoczne będą obniżki cen innych, nie tylko masła, produktów mleczarskich. Równocześnie mogą one być mniej widoczne, gdyż produkty takie jak wspomniane w Business Insider Polska, jogurty czy sery są mniej jednorodne.

Wojna cenowa sieci handlowych

Zdaniem cytowanego eksperta, za obniżkami stoi stadek cen tych artykułów na rynku światowym, oraz zażarta konkurencja sieci handlowych.

Business Insider Polska przytacza wypowiedź Andrzeja Gantnera, wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ), który zwraca uwagę na to, że sieci handlowe zdecydowały się na "wojnę cenową", którą widzimy w przypadku masła.

Co jeszcze powinno tanieć?

Jego zdaniem także gwałtowny spadek cen zbóż, może przełożyć się na obniżenie cen mąki, lub przynajmniej na większe promocje na ten asortyment. Innym produktem, który może być tańszy, jest cukier, który podobnie jak mąka, może być przedmiotem zauważalnych promocji sieci handlowych – uważa Andrzej Gantner. Dodaje, iż momentem, w którym należy spodziewać się stabilizacji, może być dopiero drugie półrocze.

