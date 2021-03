Niechęć konsumentów do GMO jest coraz bardziej widoczna

Spór o GMO trwa od lat - genetyczne modyfikacje mają zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Na razie brakuje rzetelnych dowodów potwierdzających tezę, że żywność GM nie powoduje uszczerbku na zdrowiu osób ją spożywających, zwłaszcza długotrwale.

Najwięcej genetycznie zmodyfikowanych roślin (są to przede wszystkim: kukurydza, bawełna, soja, rzepak, buraki cukrowe) uprawia się w Ameryce Północnej oraz Ameryce Południowej, coraz większą popularność zyskują one także w Azji. Najsurowsze obwarowania dotyczące uprawy roślin GM występują w Unii Europejskiej. Wprowadzenie upraw GM wymaga autoryzacji poprzedzonej dokładną oceną ryzyka – dokonuje jej Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Kraje członkowskie mogą też zakazać upraw GM na swoim terytorium. W grupie państw, które z takiej możliwości korzystają, znajduje się m.in. Polska. W UE z roślin genetycznie zmodyfikowanych dopuszczona do uprawy jest jedynie kukurydza MON 810 (wytwarza ona białko, które jest szkodliwe dla larw owadów z rzędu motyli – pozwala to uniknąć szkód wyrządzanych przez omacnicę prosowiankę). Natomiast autoryzacja dla genetycznie zmodyfikowanego, bogatszego w skrobię ziemniaka przemysłowego Amflora (zawiera gen wywołujący odporność na niektóre antybiotyki) została w UE wycofana – nie wprowadzono go do uprawy na skalę komercyjną.

Choć w Polsce obowiązuje zakaz uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin, na sklepowych półkach nie brakuje żywności GM (aby została dopuszczona do obrotu musi znajdować się w Unijnym Rejestrze Genetycznie Zmodyfikowanej Żywności i Paszy). Produkty takie powinny być oznakowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Na etykiecie artykułu spożywczego, który zawiera lub składa się z GMO, jest wyprodukowany lub zawiera składniki wyprodukowane z GMO powinna być zamieszczona jedna z następujących informacji: „genetycznie zmodyfikowany”, „wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego (nazwa składnika)”, „zawiera genetycznie zmodyfikowany (nazwa organizmu)”, „zawiera (nazwa składnika)”, „wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego (nazwa organizmu)”. Z obowiązku informowania o zawartości GMO są zwolnione jedynie produkty zawierające GMO na poziomie mniejszym niż 0,9%.