Nigeria będzie ograniczać import mleka

Zaznaczyła, że rynek mleka w Nigerii jest bardzo rozwojowy. - Roczna konsumpcja mleka w Nigerii: 1.3 miliardów, natomiast roczna konsumpcja mleka na mieszkańca to 10 25 litrów (amerykańskie wytyczne żywienia wskazują docelową konsumpcję 267 litrów mleka rocznie). Wartość importu produktów mlecznych do Nigerii to między 1.2 a 1.5 mld USD, lokalna produkcja mleka: 526 tys. litrów rocznie zapotrzebowanie: 1.2 miliona litrów rocznie. Ponad 95% wszystkich rolników w Nigerii jest nomadami i koncentruje się bardziej na produkcji mięsa niż mleka, a aż 60% produktów mlecznych pochodzi z importu - mówiła Justyna Sitarska.

Wskazała, że eksport na rynek nigeryjski wiąże się z licznymi barierami, jednak Nigeria jest rynkiem o rosnącym potencjale, posiadającym duże możliwości w zakresie sprzedaży mleka w proszku, szczególnie tzw. fat milk. - W 2020 r. zanotowano 21% wzrost eksportu sera, 19% wzrost eksportu pełnego mleka w proszku (PMP) oraz 59% wzrost eksportu odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) z UE - mówiła kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Lagos.

Polska eksportuje do Nigerii produkty mleczne takie jak: mleko i śmietanę, maślankę, serwatkę, masło, sery i twarogi. Największy wzrost eksportu w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. dało się zauważyć przy eksporcie mleka i śmietany, było to o ok. 144%. Polska posiada 3,15% udział w wartości eksportu OMP na ten rynek. - Polskie produkty są mało znane, chociaż obecne na rynku. Przykładowo Arla sprzedaje w Nigerii polskie produkty mleczne, ale zakupione w Danii. Chcąc sprzedawać tutaj swoje produkty trzeba być bardzo ostrożnym, gdyż można łatwo paść ofiarą oszustwa czy wyłudzenia. Nasze biuro kwartalnie pomaga około 50 polskim firmom w takich przypadkach - zwróciła uwagę Justyna Sitarska.

W jej opinii, rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorstw jest otwieranie własnych oddziałów na miejscu w Nigerii, lub zawiązywanie spółek joint venture, zwłaszcza że, rząd nigeryjski dąży do dywersyfikacji gospodarki i uniezależnienia się od importu produktów mlecznych.

Polska Izba Mleka we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Abudży, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polską Agencją Inwestycji i Handlu w dniu dzisiejszym tj. 22.04.2021 r. zorganizowała konferencję online pt. „Sektor Mleczarski w Nigerii”.

W konferencji, oprócz przedstawicieli Ambasady RP, MRiRW, PAIH, uczestniczyli prezesi największych polskich spółdzielni mleczarskich, firm z branży mleczarskiej, przedstawiciele ARiMR, KOWR oraz wiele innych osób.