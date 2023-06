Wraz z początkiem czerwca rusza nowa kampania wizerunkowa serków z krówką Rolmlecz, marki należącej do SM Mlekpol. Tym razem w centrum uwagi znajdą się… uczucia. A konkretnie sympatia do kultowego produktu, który od blisko 50 lat gości na polskich stołach.

Nowa kampania marki Rolmlecz Mlekpolu

Z sercem do serka

Hasło tegorocznej kampanii „Z sercem do serka” zwraca uwagę konsumentów na osoby, dzięki którym możemy cieszyć się smakiem serków z krówką. Pełna serdeczności i czułości kampania opowiada historię Mleczarzy, w której kluczową rolę odgrywa miłość do tego, co się robi, a także radość z dzielenia się efektami swojej pracy z bliskimi.

W ramach kampanii powstały spoty, emitowane w ogólnopolskich stacjach, telewizji VOD oraz w kanałach digital. Działania zostaną wsparte komunikacją w social mediach, z bohaterami filmów reklamowych, a także humorystycznymi, opartymi na grze słów hasłami. Uzupełnią je smakowite grafiki, video i materiały POS.

Serek z domową atmosferą

– Serek z krówką to produkt, który od zawsze wzbudzał ciepłe emocje i kojarzył się z domową atmosferą. Za sprawą kampanii chcemy pokazać, że te pozytywne uczucia towarzyszą nie tylko konsumentom serków Rolmlecz, ale także osobom, które pracują przy ich produkcji. To prawdziwi pasjonaci, którzy wkładają całe serce w to, co robią – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

Serek z krówką to najbardziej rozpoznawalny produkt marki Rolmlecz. Jego receptura nie zmieniła się od wejścia na rynek w pierwszej połowie lat 70. XX wieku. Dostępny jest w kilku smakach – naturalnym, waniliowym, waniliowym z laską wanilii, czekoladowym i truskawkowym.

Za koncept strategiczny, ideę kreatywną kampanii, a także nadzór nad produkcją odpowiada agencja reklamowa oS3. Po stronie SM Mlekpol osobą odpowiedzialną za jej przebieg jest Aneta Wysocka-Wejda, brand manager marki Rolmlecz.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl