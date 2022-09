OSM Piątnica startuje z intensywną kampanią reklamową napojów roślinnych. Rozpocznie się ona 9 września i potrwa 4 tygodnie, obejmując największe stacje telewizyjne, digital, media społecznościowe oraz aplikacje zakupowe. W spocie promującym napoje Piątnicy Roślinnej wykorzystano znany i rozpoznawalny motyw muzyczny, dzięki czemu z łatwością będzie on zapamiętywany przez konsumentów.

Nowa kampania Piątnicy Roślinnej

Celem kampanii jest podkreślenie wyjątkowych cech napojów Piątnicy.

Napoje Piątnicy Roślinnej zostały wprowadzone na rynek na początku 2022 roku. Do dostępnych dotychczas 2 smaków owsianego i sojowego, dołączył obecnie nowy wariant – ryżowy. Wszystkie napoje roślinne z Piątnicy dostępne są w butelkach z rączką.

Zainteresowanie żywnością pochodzenia roślinnego widoczne jest obecnie już nie tylko wśród wegan czy wegetarian, ale także wśród osób, które poszukują różnorodności, podążają za smakiem i naturalnością. Piątnica, jako synonim najwyższej jakości produktów, odpowiada na tę potrzebę, oferując konsumentom trzy smaki napojów roślinnych. Z naszymi produktami oraz komunikacją chcemy dotrzeć do szerokiego grona osób, także do tych, które nie identyfikują się z określonymi dietami, ale są otwarte na nowe doświadczenia smakowe i chętnie sięgają po nowości rynkowe. Mamy ambicję, by stać się ekspertem obu kategorii: zarówno mleka tradycyjnego, jak i napojów roślinnych, dając konsumentom wybór w ramach portfolio Piątnicy

– mówi Monika Jusińska-Zbiegniewska, Dyrektor Marketingu OSM Piątnica.