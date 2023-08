„Przy produkcji tego Salami nie ucierpiał żaden osioł” – to hasło, widniejące na setkach billboardów będzie intrygowało tysiące osób w całej Polsce. Już w sierpniu Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, producent serów żółtych Serenada, wystartuje z projektem promującym tradycyjny ser żółty Salami ze znakiem "Jakość Tradycja", a billboardy będą przedsmakiem rozpoczynającej się ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej.

Nowa kampania sera Salami ze Spomleku /fot. Spomlek

Spomlek chce zwiększyć świadomość konsumentów sera

Spomlek w najnowszej kampanii reklamowej stawia za cel przede wszystkim wzrost świadomości i rozpoznawalności produktu sera żółtego Salami, odznaczonego godłem „Jakość Tradycja”.

Z uwagi na wizerunkowy cel kampanii i przekonanie o sile przebicia oryginalnych, nowatorskich przekazów marketingowych, zdecydowaliśmy się na efekt zaciekawienia hasłem, inteligentnego wykorzystania podwójnego znaczenia słowa SALAMI - Emilia Pożarowszczyk, kierownik działu marketingu SM Spomlek.

Nowatorskie podejście do przekazu marketingowego

Na terenie całej Polski pojawi się ponad 300 nośników reklamowych w postaci billboardów o różnej wielkości i różnych formatach w zależności od miejsca i potrzeb. Ich lokalizacja została bardzo starannie dobrana, tak aby jak największa liczba odbiorców miała możliwość do jej dotarcia. Zlokalizowane będą w największych miastach oraz przy najbardziej uczęszczanych trasach w Polsce, biorąc pod uwagę okres wakacyjny. Kampania rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa miesiąc.

Jest to kolejna kampania, w której Spomlek odchodzi od tradycyjnej prezentacji produktu w reklamach serów żółtych. Mleczarnia jak zawsze chce by produkowany przez nią ser żółty nie był „zwykłym żółtym serem”, ale by budował u konsumenta szereg pozytywnych emocji i silnie wiązał go z produktem. W dalszych etapach kampanię będzie można obserwować m.in. w prasie, kinach czy internecie.

Kampania będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym PROW 2014-2020.”

