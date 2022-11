Masło Łaciate to produkt, który na rodzimym rynku gości od lat. Dzięki wyjątkowej jakości oraz walorom smakowym zdobyło ono szerokie uznanie wśród konsumentów, stając się często pierwszym wyborem w swojej kategorii. Nieważne, czy zaczynasz chleb od „piętki”, czy od środka, czy stawiasz w kuchni pierwsze kroki, czy jesteś już doświadczonym kucharzem, nie ma też znaczenia, czy wolisz ciasta, czy słone przekąski – masło Łaciate zawsze znajdzie zastosowanie w twoim domu, a ty zawsze będziesz mógł cieszyć się jego niepowtarzalnym smakiem. Bo masło Łaciate lubią po prostu wszyscy.

W nadchodzącej kampanii zwrócimy się zarówno do przyszłych, jak i obecnych konsumentów wybierających masło Łaciate, by za pomocą atrakcyjnej komunikacji podkreślić niezwykłą wszechstronność produktu, a co za tym idzie – niezliczoną ilość sposobów na wykorzystanie go w kuchni. Jednocześnie masło to wyrób tradycyjny, łączący pokolenia, co również zostało zaakcentowane w najnowszych kreacjach

– mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu.