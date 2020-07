Nowa kampania śmietanek Łaciatych

Coraz chętniej odkrywamy nowe kulinarne nurty i spędzamy w kuchni więcej czasu. Gotowanie nie kojarzy nam się tylko z obowiązkiem, ale z odkryciami kulinarnymi. Jesteśmy również bardziej otwarci na nowe smaki. Poszerzyliśmy nie tylko listę swoich ulubionych potraw, które jesteśmy w stanie samodzielnie przyrządzić, ale zaczęliśmy też sięgać po produkty, na które dotychczas rzadko decydowaliśmy się stojąc przy sklepowej półce.

Marka Łaciate w swojej najnowszej kampanii zachęca konsumentów do sprawdzenia śmietanek, które wzbogacą niejedną potrawę i nadadzą jej niepowtarzalnego charakteru. Dlaczego? Produkty te są lekkie, kremowe i posiadają delikatny smak. W składzie znajdziemy również wiele cennych witamin i minerałów. Ich zaletą jest także dostępność. Śmietanki dostępne są w praktycznych kartonikach z zakrętką, co sprawia, że są wygodne w użyciu i łatwe do przechowywania.

W ramach kampanii wizerunkowej produkty promowane są poprzez emisję billboardów sponsorskich na antenie Telewizji Polskiej, Polsat, TVN oraz stacji tematycznych. Równocześnie prowadzone są szeroko zasięgowe działania w Internecie – kampania display, social media, YouTube. Więcej inspiracji kulinarnych z użyciem śmietanek Łaciatych konsumenci znajdą na platformie www.najlepszewkuchni.pl. Działania promocyjne zaplanowane są do 20 sierpnia 2020.