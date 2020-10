Nowa loteria konsumencka mleka Łaciate

Zasady loterii są bardzo proste. Wystarczy kupić promocyjny karton mleka Łaciate, zachować paragon i kod z opakowania, a następnie zarejestrować go na stronie www.laciate.pl. Zakupu i zgłoszenia należy dokonać w terminie od 5.10.2020 r. do 6.12.2020 r.

Jubileuszowa kampania mleka Łaciatego jest wyjątkowa i pełna niespodzianek. Wszystko nawiązuje historią do zeszłorocznych akcji, opowiadających o przyjaźni krowy Łaciatej i bociana.

„Leć z Łaciatym po nagrody do domu” to ostatni etap kampanii marketingowej na 25 urodziny marki Łaciate. Każdy jubileusz to okazja do radości i z tego powodu chcemy zaprosić konsumentów do wspólnego świętowania. Finałem kampanii marketingowej, która trwa od początku roku, jest loteria mleka Łaciate, w której można wygrać ponad 10 tysięcy nagród, w tym karty podarunkowe o wartości 10 000 złotych na wyposażenie kuchni – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

W loterii można wygrać:

• 25 kart podarunkowych o wartości 10 000 zł na wyposażenie kuchni,

• 100 kart podarunkowych o wartości 1 000 zł na sprzęt AGD,

• 10 000 łaciatych nagród (np. torby, skarpety, poduszki).

O wygranej łaciatych nagród uczestnik informowany jest bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia, za pomocą komunikatu wyświetlanego na stronie loterii www.laciate.pl (od razu pojawia się wiadomość, czy znajdujemy się w gronie zwycięzców). Z kolei karty podarunkowe przyznawane są w drodze kilku losowań, rozłożonych na październik, listopad i grudzień.

Działania związane z loterią konsumencką będą komunikowane poprzez kanały social media, spoty telewizyjne i radiowe, działania digitalowe, OOH oraz informacje publikowane w prasie branżowej i na stronie internetowej. Za realizację loterii odpowiada Leo Burnett Sp. z o.o., a za zakup mediów Wavemaker Poland.