Nowe obostrzenia zakłócą transport produktów mlecznych?

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski w "Rozmowie Piaseckiego" w stacji TVN24 przekazał, że regulacja wymagająca albo negatywnego wyniku testu albo odbycia kwarantanny pod koniec tygodnia stanie się faktem. Dopytywany o termin wprowadzenia przez rząd takiej zasady, zdradził, iż ma to się stać jeszcze w tym tygodniu. - Chcemy dopracować szczegóły regulacyjne. Służby też muszą się do tego przygotować, bo to będzie oznaczało konieczność powrotu do działań Straży Granicznej. Celujemy w końcówkę tygodnia. Nie potrafię powiedzieć, czy będzie to poniedziałek, piątek, czy sobota – powiedział Niedzielski. Uściślił, że zasady te będą obowiązywać na granicy południowej i zachodniej. Dopytywany o to, co stanie się z ludźmi, którzy pracują za granicą i codziennie dojeżdżają do pracy, minister odparł, że rozwiązanie to trzeba bardzo dobrze dopracować. - Ale generalnie to testowanie będzie taką normą. Zobaczymy, czy jakieś wyjątki w zakresie tego dopuścimy - odpowiedział.

Związek Polskich Przetwórców Mleka w związku z zapowiedziami wprowadzenia obostrzeń w zakresie wjazdu do terytorium Polski osób nieposiadających negatywnych wyników testów na obecność koronawirusa, co skutkować ma kierowaniem takich osób na obowiązkową kwarantannę, zwrócił się do Ministra Zdrowia o wprowadzenie wyjątków od tej zasady dla kierowców transportujących mleko i przetwory mleczne w eksporcie i imporcie do Polski. Marcin Hydzik, Prezes ZPPM zauważył, że szczególnej uwagi wymagają transgraniczne transporty mleka surowego, które musi być na bieżąco odbierane z gospodarstw rolnych i maksymalnie w ciągu 24 godzin dostarczane do zakładów przetwórczych. - Wynika to zarówno z charakterystyki samego surowca, jak i z faktu, że rolnicy nie dysponują infrastrukturą umożliwiającą dłuższe przechowywanie mleka. Wszelkie zakłócenia w grafiku takich transportów, a zwłaszcza długie postoje na przejściach granicznych, mogą prowadzić do istotnego pogorszenia parametrów mikrobiologicznych surowca lub nawet do konieczności jego utylizacji. Oznaczałoby to niemożliwe do odrobienia straty finansowe dla rodzin polskich rolników oraz zablokowanie działalności zakładów przetwórczych, a co za tym idzie, groźbę utraty zatrudnienia przez ich pracowników – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Marcin Hydzik.