Nowe odkrycie na temat działania mechanizmu bioprotekcji produktów mlecznych

Konserwowanie żywności od zawsze było wyzwaniem dla ludzi. Na początku robiono to po to by przeżyć, później, by dłużej cieszyć się spożywaniem produktów występujących sezonowo. W międzyczasie pojawiło się wiele metod konserwacji żywności. Początkowo były to metody naturalne, a wraz z rozwojem nauki również chemiczne.