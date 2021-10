Nowość FORMAGIA – MOZZARELLA TARTA

„Tak dobrze jak we Włoszech” - to hasło reklamowe FORMAGIA, czyli marki, która powstała z miłości do gotowania we włoskim stylu, sprawiając że posiłki powstają niezmiernie szybko i prosto, przy okazji inspirując do kulinarnych fantazji.

Autor: PR Euroser Dairy Group

Data: 22-10-2021, 11:47

Właśnie dlatego nasze sery łączą najwyższą jakość z niepowtarzalnym charakterem Italii. Ta wyjątkowa synergia inspiruje Nas do poszukiwań tego, co najlepsze. Tak powstał kolejny produkt w marce FORMAGIA – MOZZARELLA TARTA, w wygodnym 150g opakowaniu easy-open, które chroni przed wyschnięciem i pozwala na wielokrotne użycie.

Forma sera tartego pozwala czerpać radość z gotowania, zachęcając do poszukiwania nowych przepisów inspirowanych smakiem Włoch. Świetnie dopełnia sosy i zupy-kremy, zapewniając im łagodny i jednocześnie bardziej wyrazisty smak. Wystarczy chwilka, by posypać nią pizzę lub zapiekankę i serwować te specjały w oryginalnym włoskim stylu. Można także rozpuścić nieco sera i polać nim… truskawki lub inne owoce sezonowe. Naszą FORMAGIA MOZZARELLA charakteryzuje:

WYJĄTKOWY SMAK,

ŚWIETNIE SIĘ ROZTAPIA,

SMAKOWICIE SIĘ ROZCIĄGA.

Producent: Euroser Dairy Group