Nowy brand serów Hochland w innowacyjnym opakowaniu

A mleko, które jest podstawą tych pysznych serów, pochodzi od krów z polskich rodzinnych gospodarstw, w których dba się o dobrostan zwierząt. Hochland Sielski to trzy wyjątkowe warianty smakowe oraz jedyne takie opakowanie na rynku, które jest bardzo wygodne, a dzięki innowacyjnemu zamknięciu na rzep zapewnia długą świeżość produktu. A ponadto, po zjedzeniu pysznego sera, opakowanie może służyć również jako opakowanie na kanapki czy do segregacji drobnych przedmiotów.

Nowe sery żółte w ofercie Hochland Polska produkowane są w jednym z najczystszych rejonów należącym do tzw. Zielonych Płuc Polski. Te unikatowe przyrodniczo tereny położone w północno-wschodniej części kraju charakteryzują się wyjątkowo czystym powietrzem i bogactwem przyrodniczym. Ponadto podstawą tego wyjątkowego sera jest wysokiej jakości mleko, które pochodzi od krów z polskich, rodzinnych gospodarstw.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Sery Hochland Sielski charakteryzują się pysznym, naturalnym smakiem. Obecnie do wyboru są 3 warianty smakowe. Hochland Sielski Klasyczny wyróżnia delikatnie słodki, zrównoważony smak i charakterystyczne dziury. Hochland Sielski Śmietankowy to propozycja dla miłośników aksamitnych, łagodnych smaków i serowej delikatności. Z kolei Hochland Sielski Wyrazisty ma intensywny, dojrzały smak - będzie idealny dla koneserów wytrawnych serów.

Dzięki innowacyjnemu w kategorii opakowaniu ze szczelnym zamknięciem na rzep, sery na dłużej zachowują swoją świeżość. Co więcej, funkcjonalne opakowanie można zgodnie z ideą zero waste wykorzystać później do innych celów, zarówno jako do celów spożywczych, jak i niespożywczych, np. jako opakowanie kanapki śniadaniowej, zabezpieczenie owoców do zamrożenia czy do wygodnego rozdzielenia i segregacji dowolnych drobnych przedmiotów w domu i poza nim. Tworząc opakowania nowych serów, firma Hochland Polska zastosowała technologię pozwalającą na ograniczenie zużycia plastiku o ponad 30%, a elementy takie jak tacka można w 100% poddawać recyklingowi.