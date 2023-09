W bieżącym roku szkolnym rozpoczął się ogólnopolski konkurs edukacyjny, przeznaczony dla szkół i placówek biorących udział w projekcie "Mamy kota na punkcie mleka". Program sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Nowy, mleczny konkurs dla szkół /fot. mat.pras

Uczniowie, którzy uczestniczą w tej inicjatywie wraz z nauczycielami, mają szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród. Termin zgłaszania prac konkursowych mija 4 października 2023 roku.

Zasady konkursu

Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć prace plastyczne przedstawiające Kota Mleczysława i Mleczną Kitę w dowolnej technice (np. rysunek, malowankę, wyklejankę). Głównym tematem prac jest zdrowie zębów. Prace plastyczne powinny skupić się na roli fosforu, zawartego w mleku i produktach mlecznych, który wspiera zdrowe i mocne zęby.

Każda klasa może wybrać tylko jedno dzieło i przesłać je jako swoje zgłoszenie do konkursu. Natomiast poszczególne placówki mogą zgłosić więcej niż jedno dzieło, na przykład jedną pracę z każdej klasy uczestniczącej w programie. Organizatorzy zachęcają do pełnej mobilizacji wszystkich uczniów, aby udział w konkursie przyniósł maksymalną wartość edukacyjną w duchu współpracy.

Nagrodami w konkursie są maskotki krówki, pudełka śniadaniowe oraz puzzle. Zgłoszona praca konkursowa powinna być w formacie pliku graficznego (np. jpg, pdf) i nie może przekraczać rozmiaru 20Mb. Pracę konkursową należy przesłać (załadować plik) za pośrednictwem swojego konta w aplikacji na stronie kochammleko.pl w terminie do 04.10.2023 roku. Placówki, które nie przystąpiły jeszcze do programu, mogą to zrobić, wypełniając formularz dostępny na stronie www.kochammleko.pl.

Fosfor w diecie dziecka

Fosfor pochodzący z mleka i produktów mlecznych odgrywa kluczową rolę w diecie rozwijającego się dziecka. Pierwiastek ten jest niezbędny do utrzymania zdrowia kości i zębów, a także pełni istotną funkcję w procesach metabolicznych organizmu. Dzieci w okresie wzrostu i rozwoju potrzebują dostatecznej ilości składnika, ponieważ wspomaga on mineralizację tkanki kostnej oraz prawidłowy rozwój układu nerwowego. Mleko i produkty mleczne są bogatym źródłem fosforu, a także zawierają witaminę D, która pomaga w lepszym wchłanianiu pierwiastka z przewodu pokarmowego. Dlatego regularne spożywanie mleka i produktów mlecznych stanowi istotny element diety dzieci, wspierając ich zdrowy wzrost i rozwój. Ważne jest, aby dbać o różnorodność w diecie, włączając różne produkty mleczne, takie jak mleko, jogurt, ser.

Konkursy są jednym z wielu elementów kampanii "Mamy kota na punkcie mleka”. Projekt ma charakter promocyjno-informacyjny i skupia się na szerzeniu wiedzy dotyczącej wartości odżywczych mleka i jego przetworów. W ramach kampanii planowane są kolejne konkursy skierowane do szkół, w których atrakcyjnymi nagrodami są m.in. wizyty w szkole Kota Mleczysława i Mlecznej Kity.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne będą są stronie www.kochammleko.pl oraz na profilu „Mamy kota na punkcie mleka” na portalu Facebook. Program „Mamy kota na punkcie mleka” jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka i realizowany przez Polską Izbę Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

