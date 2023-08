Raporty te muszą zawierać dane dotyczące ich wpływu na środowisko, społeczeństwo, prawa człowieka i ład korporacyjny.

Świadomość dotycząca konieczności wdrażania raportowania pozafinansowego (ESG) wśród wielu zakładów przetwórczych jest ciągle niewystarczająca. Uważa się, że skoro firma jest za mała i ESG jej nie obejmie, to problem nie istnieje. Tymczasem nie jest to prawda. Bez zatroszczenia się o ESG we własnej firmie współpraca z sieciami handlowymi i innymi podmiotami objętymi dyrektywą CSRD będzie bardzo utrudniona

- mówi prezes Hydzik.