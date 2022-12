16 grudnia odbył się finał 7. edycji Loterii Almette. W tym roku do wygrania były codzienne nagrody pieniężne oraz nagroda główna – ekoDOM w parze z ekoSAUNĄ. Klucze do ekoDOMU wręczył osobiście nowy Prezes i Dyrektor Generalny Hochland Polska - Maciej Tomaszewski.

Nowy prezes Hochland Polska wręczył klucze do domu zwycięzcom 7. edycji Loterii Almette

Loteria Almette

Prezes podkreślił, że taka nagroda z jednej strony wpisuje się w strategię i misję Zrównoważonego Rozwoju całej firmy, a z drugiej stanowi zaproszenie do świata marki Almette, który opiera się na rodzinnym celebrowaniu przyjemności życia w zgodzie z naturą.

Loteria Almette to ewenement na polskim rynku. Od pierwszej edycji zarejestrowano niemal 4,5 miliona kodów loteryjnych, a liczba grających z roku na rok rośnie. Poza codziennymi atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi do wygrania własnościowy i w pełni urządzony drewniany ekoDOM z widokiem na Giewont, do którego od razu można się wprowadzić.

Nasza nagroda główna jest wyjątkowa z wielu powodów, ale przede wszystkim dlatego, że to marzenie niemal wszystkich, aby wygrać własnościowy ekoDOM w górach. Dom w sercu Tatr doskonale wpisuje się w świat marki Almette, dla którego priorytetami są rodzina, natura i przyjemność. EkoDOM Almette to kwintesencja tej przyjemności, jaką daje rodzinie obcowanie z naturą w tak pięknym i komfortowym miejscu. Loteria sprawia, że dajemy naszym konsumentom możliwość doświadczenia świata marki. A całej akcji od początku do końca towarzyszy bardzo wiele pozytywnych emocji - mówi Maciej Tomaszewski - Prezes i Dyrektor Generalny Hochland Polska

Loteria Almette promuje troskę o środowisko naturalne

EkoDOM Almette wpisuje się również doskonale w strategię i misję zrównoważonego rozwoju całej firmy, przede wszystkim troskę o środowisko naturalne. Dlatego Almette nie tylko zaprasza konsumentów do gry w loterii, ale promuje ekologię i odpowiedzialność.

EkoDOM Almette jest w pełni ekologiczny – nie tylko komfortowy, ale energooszczędny. Postawiliśmy na odnawialne źródła energii: na dachu jest fotowoltaika, która produkuje własny prąd na potrzeby ogrzewania i oświetlenia. Sieć jest zasilana przez bezemisyjny kocioł elektryczny i jest też alternatywne źródło ciepła, czyli kominek, który oczywiście spełnia normy ekoprojektu. Również sauna jest eko, ponieważ wykonana została z drewna i ogrzewana jest energią z paneli słonecznych. A na dodatek sauna jest „inteligentna” – tak jak wieloma funkcjami w ekoDOMu, sauną również można sterować z poziomu smartfona. Jesteśmy dumni, że udaje nam się łączyć nowoczesne i zaawansowane technologie z klasycznym designem górskiego domu w sercu natury. Tu komfort idzie w parze z odpowiedzialnością, a jak już podkreślałem - odpowiedzialność to jeden z filarów wszystkich naszych działań w Hochland Polska - tłumaczy Prezes Tomaszewski

EkoDom Almette wygrała Pani Barbara z Krakowa

Tegoroczna nagroda główna Loterii Almette trafiła do Pani Barbary z Krakowa.

To wspaniałe uczucie widzieć na twarzach laureatów totalną radość. Naprawdę cieszę się, że mogę być świadkiem tych wszystkich wspaniałych emocji i wzruszeń – podsumował Prezes Maciej Tomaszewski.

A już w przyszłym roku następna edycja i kolejny ekoDOM w sercu Tatr do wygrania.

