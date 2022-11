Skład nowego Zarządu został poddany głosowaniu 22 listopada 2022 roku, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Decyzja o powołaniu nowego Zarządu jest naturalną zmianą pokoleniową, do której firma przygotowywała się od kilku miesięcy. Nowy Prezes obejmie stanowisko z początkiem stycznia 2023 roku. Dzisiejsza, niezwykle silna pozycja Mlekpolu jako lidera polskiego mleczarstwa z pewnością jest zasługą ogromnego oddania i zaangażowania w pracę obecnego Zarządu pod przewodnictwem Prezesa Edmunda Borawskiego.

W tym roku minęło 40 lat mojej pracy w SM Mlekpol. To zdecydowana część mojego życia, nie tylko zawodowego, i jestem dumny, że przez tyle lat mogłem przyczyniać się do rozwoju Spółdzielni. W tym czasie zaszły w niej duże zmiany, stworzyliśmy jeden z największych podmiotów w Polsce. Gdy w 1982 roku zaczynałem pracę w Grajewie, roczny skup mleka wynosił 35 mln litrów , a obecnie to ponad 2 mld litrów. Funkcjonował wówczas tylko jeden zakład przetwórczy, teraz jest ich 13 i są wysoko wyspecjalizowane

– mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.