Zgodnie z zasadą rotacyjnego i rocznego przewodnictwa w Porozumieniu dla Mleczarstwa, z nowym rokiem przewodnictwo przejął prezes Polskiej Izby Mleka - Grzegorz Gańko, który jest również prezesem OSM Sierpc.

Nowy przewodniczący Porozumienia dla Mleczarstwa zapowiada lepsze relacje z rządem

Grzegorz Gańko Przewodniczącym Porozumienia dla Mleczarstwa

Jest mi niezmiernie miło, iż w 2023 r. będę przewodniczył pracom Porozumienia dla Mleczarstwa, u którego podstaw leży współpraca największych organizacji sektora mleczarskiego. Wypracowywanie wspólnych stanowisk wobec wyzwań, które czekają polskie mleczarstwo, daje całej branży szansę, aby jej postulaty zostały uwzględnione w kluczowych działaniach administracji państwowej. To też rok wyzwań dla polskiego sektora mleczarskiego, albowiem sytuacja kryzysowa z jaką już mamy do czynienia w znacznym stopniu zmieni oblicze polskiego mleczarstwa - powiedział Grzegorz Gańko.

Porozumienie dla Mleczarstwa jest platformą do uzgadniania opinii producentów i przetwórców mleka w celu wypracowywania jednolitego stanowiska i koordynowania działań związków branżowych w mleczarstwie. Deklaracja utworzenia została podpisana w październiku 2020 r. Jest to pierwsza udana próba zjednoczenia wysiłków organizacji działających na tym samym rynku mleka, w tym: Polska Izba Mleka, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Porozumienia dla Mleczarstwa będzie koordynować działania organizacji mleczarskich

Głównym celem Porozumienia jest skoordynowanie działań związków branżowych działających w mleczarstwie, które są jego sygnatariuszami. Związki w ramach spotkań tematycznych powołanych komisji: ds. legislacyjnych, żywności i żywienia, komunikacji zewnętrznej i ds. ekonomicznych, uzgadniają między sobą stanowiska i przedstawiają je decydentom prawnym oraz opinii publicznej.

Przygotowaliśmy ambitny plan na ten rok i liczę na współpracę wszystkich organizacji zrzeszonych w Porozumieniu. Ten rok to czas konsolidacji naszych działań i wspólnych aktywności ponad wszelkimi animozjami i różnicami. To czas działania na rzecz polskiego mleczarstwa i rolników, producentów mleka, musimy być wsparcie dla polskich rolników i przetwórców, by wspólnie przetrwać ten burzliwy czas. Dlatego będę zachęcał do jeszcze aktywniejszej współpracy wszystkich prezesów organizacji tworzących porozumienie, bo to będzie dla nas wielki test jedności w działaniu - dodaje Grzegorz Gańko

Budowa lepszych relacji z rządem

W ramach propozycji, jakie Polska Izby Mleka przedstawi pozostałym organizacjom zrzeszonym w Porozumieniu jest utworzenie specjalnej grupy ekspertów którzy stworzą podwaliny do zbudowania systemu zrównoważonego polskiego mleczarstwa. Zadaniem grupy będzie kontynuacją nad opracowanym przez PIM systemem Dobrostan Plus, opracowaniem podwalin do zrównoważoności oraz taksonomii w mleczarstwie, a także o reaktywacja działań już istniejących komisji problemowych, w tym także powołanie grupy kryzysowej.

Będziemy także wzmacniać nasze relacje z administracją rządową, chcemy pokazać stronie rządowej, że jesteśmy gotowi do konstruktywnego dialogu w obszarze największych zagrożeń dla sektora mleczarskiego. Oczekujemy szybkiej reakcji strony rządowej na działania związane z energetycznym kryzysem i chcemy usiąść do wspólnego stołu, by wypracować najlepsze rozwiązania - dodaje Grzegorz Gańko.

