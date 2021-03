Nowy serek śmietankowy dołącza do łaciatej rodziny

W roku 2020 gama serków śmietankowych Łaciatych została uzupełniona o 2 nowe smaki: indyjski z konopiami i czarnuszką oraz grillowane warzywa. Teraz do rodziny dołącza smak tej wiosny, czyli serek śmietankowy barbecue z konopiami. Wyczujemy w nim nutę papryki słodkiej i grillowanej, pomidorów, miodu, a nawet czosnku. Wyjątkowe połączenie kremowego serka z oryginalnym zestawem przypraw sprawi, że będzie on idealny nie tylko jako główny bohater kanapek, ale także jako element innych przepisów oraz wiosennych pikników. Sprawdzi się zwłaszcza jako składnik past, dipów i dodatek do dań z grilla. To doskonałe uzupełnienie potrawy w wersji na ciepło i na zimno. Duża, 200 g porcja sprawi, że aksamitnej przyjemności starczy na dłużej.

Serki śmietankowe Łaciate mają naturalny smak, kremową konsystencję oraz szerokie zastosowanie w kuchni, przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym konsumentom. Powstają z najwyższej jakości mleka, bez zagęstników i konserwantów. Serki śmietankowe Łaciate w standardowej pojemności 135 g występują w wielu wariantach smakowych: naturalny, meksykański, z cebulą i szczypiorkiem, suszonymi pomidorami, chrzanem, czosnkiem, ziołami, suszonymi pomidorami, zielonymi oliwkami, łososiem i koperkiem oraz z kurkami.