Nutri-Score od A do E, czyli pięć faktów, które warto znać

Żeby lepiej zrozumieć nowe oznaczenie, przygotowaliśmy pięć informacji, które pokazują czym Nutri-Score wyróżnia się na tle innych dodatkowych systemów znakowania.

Opakowania produktów spożywczych to dla konsumentów główne źródło informacji o żywności. W praktyce nie dla wszystkich są one łatwe do zrozumienia czy interpretacji. Mamy tu m.in. informacje o przeznaczeniu produktu, jego trwałości, składzie i wartościach odżywczych, pochodzeniu, metodzie wytworzenia czy w końcu warunkach lub sposobach, w jakich powinien być przechowywany. Jednak do tej pory brakowało informacji, która oceniałaby ogólnie wartość żywieniową produktu. Sytuację zmieniło pojawienie się systemu Nutri-Score. Oto fakty o systemie – od A do E.

A: Ocena produktu jako całości

Nutri-Score, w odróżnieniu od wielu innych systemów znakowania produktów spożywczych ocenia produkt jako całość, a nie poszczególne składniki indywidualnie. Nutri-Score stanowi gotową, całościową interpretację ogólnej wartości odżywczej produktu. Oznaczenie ma postać tzw. etykiety żywieniowej umieszczonej na przodzie opakowania produktu w formie prostego kodu składającego się z 5 liter (od A do E) i odpowiadających im kolorów (od ciemnozielonego do czerwonego). W ocenie uwzględnione są zarówno składniki, które należy w diecie ograniczać, jak i składniki korzystne, których spożycie należy promować.

B: System interpretacyjny

Nutri-Score interpretuje informacje z opakowania i dostarcza pogłębionych informacji o wartości żywieniowej produktu. Produkty oznaczone literami A i B to produkty o wysokiej wartości odżywczej, które warto spożywać częściej lub w większej ilości, produkty oznaczone literą C powinno się spożywać w sposób umiarkowany, a te z literami D i E zawierają większą ilość składników, które powinny być ograniczane w codziennej diecie (np. tłuszcze nasycone, cukry, sól), dlatego powinny być spożywane rzadziej lub mniejszej ilości.

C: Łatwy do zrozumienia

Nutri-Score jest łatwy do zrozumienia. Dzięki prostemu oznaczaniu na etykiecie wystarczy spojrzeć na literę, by wiedzieć, jaką wartością odżywczą charakteryzuje się dany produkt. Nutri-Score pomaga konsumentom w świadomym wyborze produktów preferowanych w prawidłowo zbilansowanej diecie.