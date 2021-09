Nutricia stawia na nowoczesne rozwiązania produkcyjne

Dzięki testowaniu i wdrażaniu najnowszych technologii Zakład Produkcyjny Nutricia w Opolu należąca do koncernu Danone stała się pionierem w zakresie wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesach produkcyjnych. Obecnie fabryka jest jedną z najbardziej zrobotyzowanych w grupie spółek Danone na świecie.

Data: 28-09-2021, 17:04

- Nieustannie rozwijamy nasz park maszynowy i procesy technologiczne, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania techniczne, zwiększając jednocześnie cyfryzację zakładu. Pozwala to zadbać o komfort pracy naszych pracowników, zapewnić wysoką jakość produktów i efektywność wielu skomplikowanych procesów operacyjnych, które realizujemy każdego dnia – mówi Andrzej Drosik, Dyrektor Przemysłowy Nutricia w regionie Europy Centralnej.

Zielona polityka pomaga oszczędzać media

Jako część grupy spółek Danone firma realizuje strategię One Planet.One Health, co przekłada się na oferowanie wartościowej żywności, która powstaje przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych. „Składniki, które wykorzystujemy do produkcji żywności, pozyskujemy w sposób zrównoważony, a jednocześnie nieustannie doskonalimy nasze opakowania, by minimalizować ich wpływ na środowisko. W samym zaś zakładzie wdrożyliśmy zieloną politykę, co przełożyło się na znaczącą redukcję zużycia wody i energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla” – dodaje Andrzej Drosik, Dyrektor Przemysłowy Nutricia Zakłady Produkcyjne w regionie Europy Środkowej.

Korzenie Nutricia w Opolu sięgają lat 40. XX wieku, kiedy to fabryka specjalizowała się w produkcji kawy zbożowej. Z czasem zakłady silnie się rozwinęły, zmieniając jednocześnie profil swojej działalności, aby w 1962 roku rozpocząć produkcję odżywek dla dzieci, a w 2007 roku dołączyć do grupy spółek Danone. Dziś Nutricia to lider rynku żywności specjalistycznej w Polsce, który oferuje produkty marek Bebiko 2, Bebilon 2 i BoboVita. W opolskim zakładzie powstają mleka modyfikowane oraz żywność wspierająca rozszerzanie diety najmłodszych – kaszki, posiłki, przeciery i musy owocowe. Produkty, które na co dzień tworzy zespół ponad 700 pracowników, trafiają do przeszło 120 krajów na 5 kontynentach.