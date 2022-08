O kryzysie azotowym podczas 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej!

Autor: portalspożywczy.pl/PIM

Data: 29-08-2022, 15:36



19. Międzynarodowe Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to najważniejsze wydarzenie branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej będące szansą, by spółdzielnie, producenci oraz przetwórcy kreowali przyszłość sektora według swoich potrzeb, dzieląc się innowacyjnymi rozwiązaniami oraz by stworzyć możliwość dyskusji na najważniejsze tematy dotyczące branży mleczarskiej, a także rolnictwa jako całości w kontekście bieżących wydarzeń.

O kryzysie azotowym podczas 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej!

Wyzwania stojące przed mleczarstwem

Dziś stoimy w obliczu zagrożeń takich jak skutki wojny, braki i opóźnienia w produkcji oraz w przetwarzaniu mleka czy groźba likwidacji wielu gospodarstw, spowodowana brakiem wymiany pokoleń. O tym, jak bardzo zmieni się nasz mleczarski świat i jakie działania już możemy podjąć, będziemy rozmawiać podczas 19. Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w dniach 7-8 września w Białymstoku z udziałem ekspertów z całego świata.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Cieszę się, że już za tydzień – 7 września spotkamy się w Białymstoku, moim rodzinnym mieście, by dyskutować o kluczowych dla branży mleczarskiej tematach. Z pewnością nie zabraknie rozmów na temat przerw w dostawie prądu i gazu oraz o wstrzymaniu pracy zakładów azotowych, które spowodowały spore zawirowania – mówi Agnieszka Maliszewska, Organizatorka Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.

Międzynarodowi goście Forum

Podczas dwóch dni Forum, obfitujących w interesujące spotkania z przedstawicielami oraz specjalistami branży mleczarskiej, jego uczestnicy stworzą platformę wymiany opinii, wiedzy i doświadczeń, która może być początkiem nowej relacji biznesowej. Do Białegostoku przyjadą reprezentanci takich instytucji jak: Komisja Europejska, Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa - EDA, Europejskie Stowarzyszenie Handlu Produktami Mleczarskimi - Eucolait, europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze COPA-COGECA, czy też TEAM EUROPE.

19 FSM to znakomita okazja do spotkania z najważniejszymi osobami związanymi z funkcjonowaniem całego sektora mleczarskiego w Polsce, Europie i na świecie.

Zostały ostatnie wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy do rejestracji. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: https://forum-mleczarskie.org/