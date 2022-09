Zapraszamy na Narodowe Wyzwania w Rolnictwie - konferencję, która odbędzie się 27 października br. w hotelu Windsor w Jachrance. W ramach konferencji odbędą się aż dwie debaty poświęcone szeroko rozumianej branży mleczarskiej.

O mleczarstwie na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie

Konferencja pt. „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” już blisko od dekady gromadzi producentów rolnych, dając im możliwość przedstawiania nie tylko własnych opinii, ale także dzielenia się z innymi potrzebną wiedzą do rozwoju. Podczas rokrocznie odbywającego się eventu grono profesjonalistów prezentuje wizję przyszłości rolnictwa oraz praktyczne sposoby dojścia do niej.

Debaty poświęcone mleczarstwu będą poruszać tematykę zarówno makroekonomiczną, jak unijna polityka rolna, Zielony Ład czy Plan Strategiczny WPR, a także praktyczne problemy dotyczące producentów mleka jak żywienie krów, przygotowanie pasz czy zarządzanie własną hodowlą.

Pierwsza z sesji mleczarskich odbędzie się 27 października 2022 w godzinach 11:30-12:30

Program:

11.30-11.55 | Wykład

Selekcja bydła mlecznego narzędziem hodowcy w realizacji Zielonego Ładu

11.55-12.05 | Prezentacja

Technologia przygotowania kiszonki z kukurydzy w kontekście rolnictwa zrównoważonego

12.05-12.30 | Wykład

Zielony Ład okiem hodowcy bydła mlecznego

Druga sesja mleczarska odbędzie się 27 października 2022 w godzinach 13:00-14:15

Program:

13.00-13.25 | Wykład

Plan Strategiczny WPR – ekoschematy a przyszłość produkcji mleka

13.25-13.35 | Prezentacja

Czy da się taniej żywić krowy

13.35-14.15 | Debata

Zielony Ład wobec wysokich kosztów produkcji

Jak racjonalizować nakłady wobec rosnących kosztów produkcji?

Praktyczne aspekty wykorzystywania technik genomowych w związku z oczekiwaniami konsumentów

Zarządzanie hodowlą i produkcją mleka w warunkowości produkcji

Unijna strategia rolna

Unia Europejska wytyczyła nową strategię i nie zamierza od niej odchodzić. Mimo wojny w Ukrainie wywołanej przez Rosję, cele, które zamierza osiągnąć europejska Wspólnota, pozostają niezmienne. Przyjęła ona plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby, przedstawiający zintegrowaną wizję świata do 2050 roku, w którym to zanieczyszczenia środowiska zostają zredukowane do poziomów nieszkodliwych dla zdrowia ludzkiego i naturalnych ekosystemów. Plan łączy wszystkie odpowiednie polityki UE w tym zakresie. „Strategia od pola do stołu” jest tym elementem planu, który dotyczy europejskich rolników. W ten duży plan mają wpisywać się plany strategiczne ustalane w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Każdy z nich jest suwerennym dokumentem i tylko rządy poszczególnych krajów mają na niego wpływ.

Czy wobec tego skrojony przez nasz rząd Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 jest dokumentem oczekiwanym przez naszych rolników? Trwająca na ten temat dyskusja przeciąga się, a już od przyszłego roku cele w nim zapisane będą realizowane. Spornymi kwestiami są m.in. dotacje na rozwój gospodarstw, skala wsparcia upraw ekologicznych oraz metody wdrażania rolnictwa węglowego (tzw. ekoschematy).

Pełna agenda znajduje się na stronie wydarzenia.

