Obecnie większym zainteresowaniem cieszą się produkty z długim okresem przydatności

- Produkty długoterminowe sprawdzają się zwłaszcza teraz, w czasie pandemii, kiedy chcąc zmniejszyć ryzyko zachorowania, ograniczamy do minimum wyjścia do sklepów, decydując się coraz częściej na większe jednorazowe zakupy i robienie zapasów w domu. Produkty takie jak sery topione sprawdzają się w bieżącej sytuacji doskonale, także ze względu na wszechstronne zastosowanie w kuchni, zarówno na przysłowiowej kanapce, jak i we wiosennych sałatkach oraz jako dodatek do zup, sosów czy zapiekanek – mówi Aneta Będkowska, Marketing Manager w Sertop sp. z o.o.

- Sprawdzona technologia produkcji gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów, a w połączeniu z właściwie dobranym rodzajem opakowania, wydłuża możliwość przechowywania wyrobów, w niektórych asortymentach nawet do 180 dni, bez potrzeby stosowania konserwantów – dodaje.