Od Pola do Stołu–punkt widzenia rolnictwa UE

MEP Marlene Mortler stwierdził “ Od Pola do Stołu jest podejściem łańcucha żywności i dlatego systemy żywności , od hodowli do konsumenta, muszą być w centrum dyskusji. Nowy model zielonego biznesu może pracować jedynie jeśli jest włączony cały łańcuch. Hélène Simonin potwierdziła to stanowisko i podkreśliła skromne bazy danych strategii Od Pola do Stołu, co wskazuje na potrzebę solidnych oszacowań wpływu dla każdej z 27 inicjatyw w ramach strategii.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.