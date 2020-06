Od pola do stołu - Zielony Ład pozostaje istotny, ale nasza ekonomiczna przyszłość jest zagrożona

EDA: Francuskie podejście do Jednolitego Rynku UE?

- Europejski przemysł mleczarski wspiera środowiskowe ambicje Europejskiego Zielonego Ładu. Jednakże, jak słusznie zauważa Karl Falkenberg, musimy trzymać równowagę pomiędzy środowiskowym, socjalnym i ekonomicznym zrównoważonym rozwojem. Jest dużym rozczarowaniem widzieć, że strategia Od pola do Stołu jest nadużywana jako narzędzie do wprowadzania koncepcji przeciwko Jednolitemu Rynkowi, poprzez antyeuropejskie przesłania, takie jak krajowy system nazewnictwa pochodzenia produktu. To podkopuje ogólną akceptację dla Zielonego Ładu – skomentował nasz przewodniczący Michel Nalet.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.