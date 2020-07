Okres wakacyjny to czas zmiany nawyków żywieniowych

Dodatkowo, m.in.: śmietanki, śmietany i jogurty są uzupełnieniem dań oraz przekąsek z wykorzystaniem owoców i warzyw sezonowych, a jedną z ulubionych zup jest orzeźwiający chodnik przygotowywany na bazie kefiru i maślanki.

Podkreśla, że Mlekpol doskonale jest przygotowany do zaspokojenia większego zapotrzebowania na te produkty, przede wszystkim pod kątem wydajności maszyn i urządzeń. - Zwiększona produkcja tzw. galanterii nie odbywa się kosztem innych produktów, ponieważ w tym okresie skup mleka w Spółdzielni jest większy o ok. 8 proc. Dobra organizacja zakładów Mlekpol oraz planowanie z uwzględnieniem zmian pogodowych, umożliwiają dostarczanie świeżych produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia. Pozwala to w pełni zabezpieczyć zamówienia naszych dystrybutorów – mówi Małgorzata Cebelińska.

Dodaje, iż ze względu na specyfikę branży, czyli potrzebę produkcji przez 7 dni w tygodniu, urlopy w Mlekpolu są planowane i wykorzystywane przez cały rok w zależności od zapotrzebowania naszych pracowników. - Oczywiście większość osób (zwłaszcza ci, którzy posiadają dzieci w wieku szkolnym) chętniej korzysta z urlopu wypoczynkowego w okresie wakacyjnym. Mlekpol rekompensuje te nieobecności poprzez zatrudnienie pracowników sezonowych, głównie młodzieży i studentów, którzy wykorzystują w ten sposób przerwę w edukacji. Rodzice cieszą się, że ich dzieci zdobywają swoje pierwsze zawodowe doświadczenie w naszych zakładach pod ich czujnym i troskliwym okiem – mówi dyrektor handlu w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.