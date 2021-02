Opakowania serów żółtych Mlekpol w nowej graficznej odsłonie

Ser żółty to dla wielu z nas jeden z podstawowych składników codziennego menu. Produkt ten daje wiele kulinarnych możliwości. Sięgamy po niego, gdy chcemy szybko przygotować kanapkę, ale staje się także bazą wielu domowych potraw, takich jak np. zapiekanki czy sałatki. To ten rodzaj produktu, który zawsze warto mieć w lodówce, bo sprawdzi się zarówno do przekąsek na zimno, jak i do wytrwanych dań na ciepło. Nie można również zapomnieć o wartościach odżywczych, które daje spożywanie żółtego sera. To przede wszystkim źródło pełnowartościowego białka, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a także wapnia, pozytywnie wpływającego na stan naszych kości oraz witamin z grupy B.

Dostępny na półkach asortyment jest bardzo szeroki, co dla klientów oznacza większy wybór. Nowa szata graficzna dla większości oferowanych rodzajów serów SM Mlekpol sprawia, że cała kategoria produktowa staje się spójna, a oko mile przyciąga prosty i nowoczesny design.

Sery dostępne w opakowaniach z nową szatą graficzną:

Mlekpol plastry opakowanie 1 kg: Gouda, Królewski z Kolna, Edam, Złoty Mazur oraz 1 kg Mazdamer Mazurski Smak,

Mlekpol plastry opakowanie 800 g: Salami,

Mlekpol plastry opakowanie 400 g: Gouda, Salami, Królewski z Kolna, Złoty Mazur,

Mlekpol plastry opakowanie 250 g: Kurpiowski, Gouda, Edam, Ostdamer, Podlaski,

Mlekpol plastry opakowanie 150 g: Gouda, Gouda bez laktozy, Gouda wędzona, Gouda z pieprzem, Gouda z przyprawami, Złoty Mazur, Edam, Salami, Salami bez laktozy, Królewski z Kolna, Tylżycki, Rolada Ustrzycka.



SM Mlekpol stawia na bogatą ofertę swoich produktów, a także podkreśla ich niepowtarzalny, tradycyjny smak, jakość płynącą z polskiego mleka, a także sposób produkcji poparty wieloletnim doświadczeniem. Nowoczesna technologia daje gwarancję powtarzalności i wysokiej jakości. Dzięki temu sery żółte Gouda, Salami, Królewski z Kolna i Złoty Mazur zostały docenione i mogą poszczycić się znakiem „Jakość Tradycja”, który przyznawany jest produktom żywnościowym wysokiej jakości z uwzględnieniem ich tradycyjnego charakteru.