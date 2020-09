Organizacje mleczarskie: Mleko oznacza wyłącznie wydzielinę z wymion

Jak czytamy w ww piśmie, w związku z trwającymi pracami w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz z uwagi na pojawiające się coraz częściej głosy organizacji lobbujących na rzecz produktów roślinnych, diety wegańskiej itp., uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na następujące kwestie.

Komisja Europejska oraz Parlament Europejski przyjęły strategię „Od pola do stołu”, która w swoim założeniu m.in. odnosi się do zmian klimatu oraz zwiększenia produkcji żywności roślinnej i promowanie wśród konsumentów UE większej ilości pokarmów na bazie roślin. W sprawozdaniu AGRI zaproponowano dwie poprawki 165 i 171. Dotyczą one bardziej restrykcyjnego zawężenia stosowania terminów „stek”, „kiełbasa”, „eskalopka”, „burger” lub „hamburger” wyłącznie w odniesieniu do produktów zawierających mięso (poprawka 165) oraz określeń takich jak „mleko”, „ser”, „jogurt”, „masło” lub „serwatka” tylko dla produktów mlecznych.

Polskie organizacje mleczarskie stoją na stanowisku konieczności poparcia i wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach w formie zaproponowanej w ww poprawkach. Stanowisko to wynika z troski o europejski sektor mleczarski i zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego przetworów mlecznych.

Szczegółowe wprowadzenie nazewnictwa, terminów i definicji, czyli pozostawienie jak najmniejszego marginesu określeń „nieostrych” w przepisach prawnych nie tylko uchroni przed błędną ich interpretacją, ale także da konsumentom jasny sygnał przy dokonywaniu wyborów podczas zakupów. Prawodawstwo UE definiuje, że "mleko" oznacza „wyłącznie zwykłą wydzielinę z wymion – bez żadnych dodatków ani niepoddaną ekstrakcji”. W związku z tym "przetwory mleczne" oznaczają produkty otrzymywane wyłącznie z mleka. Definicję tę poprał także w roku 2017 Trybunał Sprawiedliwości stwierdzając, że terminy "mleko", "serwatka", "śmietanka", "masło", "maślanka", "ser" i "jogurt" nie mogą być stosowane do oznaczania żadnego produktu pochodzenia roślinnego – podkreślają sygnatariusze apelu.