Organizacje mleczarskie zajęły stanowisko w sprawie Projektu Planu Strategicznego WPR

Jednocześnie informują, że znane jest im stanowisko przygotowane samodzielnie przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich i proszą o potraktowanie go jako rozszerzenie stanowiska przedstawionego przez sygnatariuszy niniejszego pisma.

W nowej perspektywie finansowej Wspólna Polityka Rolna będzie realizowana w oparciu o ocenę efektów i zrealizowanych celów, co oznacza znacznie większą odpowiedzialność państw członkowskich, ponieważ trzeba jasno sprecyzować rezultaty mierzone odpowiednimi wskaźnikami, stworzyć odpowiedni system kontroli i monitorowania. Plany i przewidziane rezultaty przedstawiane będą Komisji Europejskiej. W przypadku, kiedy wystąpią różnice pomiędzy realizacją a planami i nie zostaną one dobrze uzasadnione, Komisja Europejska przewiduje redukcję środków. Natomiast w sytuacji, kiedy różnica wyniosłaby powyżej 50% może dojść do zawieszenia przyszłych płatności.

Nowymi działaniami zaproponowanymi przez Komisję Europejską są Ekosystemy, na które będzie przeznaczone co najmniej 20% płatności bezpośrednich. Są to programy dobrowolne dla rolnika, ale obowiązkowe dla państwa członkowskiego i muszą zostać wprowadzone do planu strategicznego. W przypadku braku zainteresowania ze strony rolników, tymi działaniami, występuje duże zagrożenie, że pieniądze nie zostaną wykorzystane i będą musiały zostać zwrócone do budżetu unijnego.

W Planie Strategicznym wielokrotnie podkreślano, że należy utrzymać obecną strukturę agrarną, jednak w analizie SWOT jedną z wymienionych słabych stron jest rozdrobnienie produkcji rolnej. Naszym zdaniem te dwa poglądy wykluczają się wzajemnie i utrudnią realizację celów. MRiRW zaznaczyło, że chce chronić małe gospodarstwa przed konkurencją, ze strony dużych, jednak w planie nie wspomniano, nic o tym, że polska pozycja na rynku unijnym i światowym została osiągnięta dzięki dużym producentom. Małe gospodarstwa nie przyczyniają się do zwiększenia eksportu, który zwłaszcza w branży mleczarskiej jest tak ważny.

Realizacja celu przekrojowego WPR, jakim jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji, powinna uwzględnić możliwie szerokie wykorzystanie systemów informatycznych w przypadkach, gdy gospodarstwa rolne mają prawny obowiązek prowadzenia ewidencji zdarzeń i/lub okresowego raportowania stanu. Dobrym przykładem jest system IRZ. Zmiany w tym kierunku powinny objąć także inne obowiązkowe systemy ewidencji np. Książka Leczenia Zwierząt. Wprowadzenie elektronicznej Książki Leczenia Zwierząt przyczyniłoby się również do redukcji stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich, oraz w digitalizacji monitorowania tego procesu.

