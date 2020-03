Organizacje proszą premiera o włączenie firm przetwórczych do Infrastruktury Krytycznej

Organizacje branżowe wystosowały list do Mateusza Morawieckiego, premiera rządu RP, z prośbą o włączenie firm przetwórczych do Infrastruktury Krytycznej - W imieniu organizacji reprezentujących sektor produkcji i przetwórstwa żywności, skupiających setki firm, małych, średnich i dużych wnioskujemy do Pana o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do włączenia naszych zakładów przetwórczych do Infrastruktury Krytycznej, co zapewni naszych zakładom i ich dostawcom ciągłość produkcji – czytamy.