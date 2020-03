- Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w kraju związaną ze stale rosnącą liczbą przypadkuw zachorowań na

COVID-19 oraz wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami w funkcjonowaniu niektórych gałęzi gospodarki, uznajemy za celowe zagwarantowanie ciągłości dostaw żywności, w tym produktóww mleczarskich, poprzez umożliwienie nieprzerwanego funkcjonowania zakładów wytwarzających przetwory mleczne, niezależnie od ewentualnych restrykcji, które mogą zostać wprowadzone przez władze w przypadku konieczności zaostrzenia środków w walce z epidemią – czytamy w przesłanym ministrowi liście.

Organizacje podkreślają, iż branża mleczarska to nie tylko zakłady przetwórcze i ich pracownicy, ale również ponad 100 tysięcy gospodarstw produkujących mleko, które nie mogą z dnia na dzień zaprzestać produkcji i dostaw. - Mamy wobec nich szczególną odpowiedzialność. Musimy zapewniać ciągłość dostaw podstawowych produktów spożywczych dla ludności, a takimi są przetwory mleczne, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej oraz zagwarantować codzienny odbiór surowca mlecznego. Dlatego uznajemy, że włączenie zakładów mleczarskich do Infrastruktury Krytycznej i, co za tym idzie, zagwarantowanie możliwości ich nieprzerwanej pracy pozwoli na złagodzenie problemów, które niewątpliwie pojawią się w związku z dalszym rozwojem epidemii – oceniają mleczarze.

List podpisali:, Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Marcin Hydzik, Prezes Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Klemens Ciesielski, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy.