Organizacjom ekologicznym nie zależy na zwierzętach? (video)

W ostatnim czasie trochę mniej widać hejt na produkty mleczarskie, ale uaktywniają się organizacje tzw. proekologiczne czy prozwierzęce, które nie mają nic wspólnego z ekologią czy ochroną zwierząt - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

Zauważa, że są to organizacje z bardzo dużymi budżetami pochodzącymi z poza kraju. - To są organizacje, które grają tylko i wyłącznie na emocjach - pokazują nieszczęśliwe krowy albo nieszczęśliwe cielaki, które są odbierane od krów. Proszę zwrócić uwagę, że za tym zawsze idzie jakaś zbiórka pieniędzy na uwolnienie nieszczęśliwego cielaka lub krowy. Są to organizacje, które są nastawione tylko na zysk.

Organizacje te zbierają dużo pieniędzy z rynku, głównie od osób młodych, które nie mają świadomości jak tak naprawdę wygląda sektor mleczarski. Działania podprogowe, lub oddziałujące na emocje pokazujące obrazki nieszczęśliwych krów często przynoszą efekty - zauważa Maliszewska.

- Co robimy? Prowadzimy kampanię pokazującą walory mleka, ale zaczynamy walczyć z tym zjawiskiem. Rozmawiamy o kampanii tylko i wyłącznie w mediach społecznościowych, która ma także działać na emocje i pokazywać jak wygląda rzeczywistość. Kampania nie dotyczyłaby tylko sektora mleczarskiego, ale całej branży rolno-spożywczej i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie - mówi dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Podkreśla, że te organizacje wcale nie zajmują się tymi zwierzętami, które nie są dla nich w ogóle istotne, a są nastawione tylko na zarabianie pieniędzy na tzw. empatii w stosunku do zwierząt. - My, jako organizacje branżowe, musimy jednoczyć siły i pokazywać, że rzeczywistość nie wygląda tak, jak pokazują to organizacje - mówi Agnieszka Maliszewska.