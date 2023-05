Mleko

OSM Czarnków zyska w Grupie Mlekovita

W trzecim kwartale br. do Grupy Mlekovita dołączą dwa zakłady Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie (w Czarnkowie i w Chodzieży), rozszerzając liczbę zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovity do 24 (i do 5 w Wielkopolsce). W piątek o połączeniu zdecydowało Zebranie Przedstawicieli Członków OSM w Czarnkowie.

