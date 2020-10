OSM Kosów Lacki doinwestował park maszynowy

Pracuje linia do pakowania sera oraz linia do jego konfekcjonowania, a kilka dni temu odebrana został solownia. Pracuje także nowa linia do pakowania twarogu i nowoczesny automat ważąco-etykietujący ser.

- Większość zakupionych maszyn i urządzeń ma ułatwić pracę ludziom, a przed wszystkim im ulżyć. Nie bez znaczenia jest szybkość wykonywanych czynności przez zautomatyzowane i zrobotyzowane urządzenia. To dobry czas dla spółdzielni. Jest dużo optymizmu u pracowników, którzy przez trzy miesiące wykonywali swoje czynności w obniżonym wymiarze czasy pracy. Bardzo im za to dziękuję – mówi Andrzej Minarczuk.

Andrzej Minarczuk będzie prelegentem podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

