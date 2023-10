Prezes OSM Kosów Lacki podkreśla, iż wzrost ceny płaconej rolnikom za dostarczony surowiec to konsekwencja lepszej koniunktury na rynku, ustabilizowania kosztów i szeregu działań - również tych wcześniejszych zmierzających od automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych.



Zapytany czy można liczyć na poprawę sytuacji w mleczarstwie w najbliższym czasie, powiedział, iż nawet nie dopuszcza takiej myśli, że nie będzie poprawy sytuacji.

- Trwający prawie rok kryzys już dostatecznie dużo producentów mleka zniechęcił do inwestowania w rozwoju gospodarstw. Według mnie musi nastąpić większe ożywienie, niż to które trwa obecnie i odnosi się praktycznie do mleka i śmietany przerzutowej. Jeśli tak by zostało to znowu wygrane będą podmioty, które z mleczarstwem mają niewiele wspólnego, a zarabiają zwyczajnie na handlu mlekiem - mówi Andrzej Minarczuk.